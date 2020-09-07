شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من الأهلي بعد انتقال رمضان صبحي لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميًا مع اللاعب رمضان صبحي، لمدة 5 سنوات، قادمًا من نادي هدرسفيلد الإنجليزي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز في الموسم الجديد.

وعقب إعلان بيراميدز التعاقد مع رمضان صبحي، خرج شريف فؤاد المتحدث الرسمي بالنادي الأهلي، عبر حسابه على الفيسبوك وكتب رسالة لجماهير النادي الأهلي: «سيبقى النادي الأهلي العريق في المقدمة والإنتماء له شرف وبإذن الله ستكون بطولة إفريقيا هي الهدية المستحقة لجماهيره العظيمة».

وأضاف شريف فؤاد: «والراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوفٍ عليهم أما عن محمود الخطيب وتفانيه وما يقدمه فيومًا ما سنحكي».