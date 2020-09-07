في أول ظهور بعد توقيعه للأهلي.. طاهر يسجل للمقاولون في ‏شباك دجلة (فيديو)‏

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل طاهر محمد طاهر، جناح فريق الكرة بنادي المقاولون هدفاً في شباك دجلة في المباراة الجارية بين الطرفين بملعب بتروسبورت بمنافسات الجولة 25 للدوري المصري. وكان الأهلي قد أعلن رسمياً انتقال طاهر محمد طاهر لصفوفه بدايةً من الموسم المقبل. يعتبر ظهور طاهر اليوم بقميص المقاولون هو الأول له منذ توقيعه رسمياً على عقود الانتقال للأهلي. وانتهى الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف طاهر على حساب دجلة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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