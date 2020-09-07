شكرا لقرائتكم خبر عن ‏طبيب الزمالك يؤكد جاهزية الونش و محمد حسن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على جاهزية الثنائي محمد حسن ومحمود حمدي الونش للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي، عقب تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما مؤخرا. وقال أسامة إن الثنائي أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات على المستوى الطبي، حيث تتوقف مشاركتهما على رؤية الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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