شكرا لقرائتكم خبر عن رباعي الزمالك يواصلون التأهيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل محمود عبدالرزاق «شيكابالا» وحازم إمام وحسام أشرف وأحمد سيد «زيزو» رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرنامج التأهيلي الموضوع لهم من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. وخضع الرباعي لجلسات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات بطولة الدوري المصري العام. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رباعي الزمالك يواصلون التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.