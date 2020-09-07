شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك يفوز على الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي على نظيره الجزيرة بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد في المباراة التي اقيمت بينهما مساء اليوم الأثنين بصالة نادي الزمالك. جاء الفوز ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز انسات القسم الاول موسم ٢٠٢٠/٢٠١٩.
ورفض ايهاب محمد على المدير الفني للفريق الأبيض منح اللاعبات راحه غدا الاربعاء. ويستعد الفريق الأبيض لمواجهة فريق سبورتنج يوم الجمعه المقبل بملعب المنافس ضمن مباريات الدوري.
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