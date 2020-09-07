شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخضع لتحليل الدم قبل تدريبات الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل غدًا الثلاثاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز. ويخضع لاعبو الفريق إلى تحليل الدم «رابيد تيست» للكشف عن فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل انطلاق المران الجماعي المقررة إقامته في تمام الساعة الخامسة مساء. وبدأ الفريق اليوم استعداداته لمباراة سموحة المقرر اقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مواجهات الجولة 26 من الدوري. وفاز الزمالك أمس الأحد على فريق طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة 25 من الدوري. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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