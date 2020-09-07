شكرا لقرائتكم خبر عن ايهاب جلال يحسم الجدل: لن أرحل عن المقاصة الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ابدي ايهاب جلال المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة سعادته بالفوز العام الذي حققه فريقه على الاتحاد السكندري اليوم الاثنين في المباراة التي اقيمت على ستاد الاسكندريه ضمن مباريات الجولة ال٢٥ لبطولة الدوري الممتاز بثلاثه اهداف مقابل هدف، ليواصل الفريق الفيومي الزحف نحو المربع الذهبي.

وقال جلال في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»،ان اللاعبين التزموا بتعليمات الجهاز الفني طوال احداث المياراة سواء على الجانب الهجومي أو الدفاعي وهو ما جعل الفريق يحسم نقاط المباراة الثلاثة لصالحة.

وعن الانباء التي ترددت عن رغبه عدد من اندية الدوري الممتاز في التعاقد معه في الموسم الحالي اشتر إلى انه لن يرحل من مصر المقاصه خلال الموسم الحالي لافتا ان هذا الامر لا مجال فيه للنقاش، وكشف عن انه سيكمل مسيرته مع المقاصة على ان يتم النظر في العروض التي سيتلقاها نهاية الموسم الجاري.