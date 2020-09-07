حليم يدفع بجريندو وكونيه في الشكيل الاساسي لمواجهة الاهلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن محمد حليم المدير الفني لفريق حرس الحدود التشكيل الاساسي الذي يستعد لمواجهة الاهلي على ارض ملعب ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مباريات الجولة ال٢٥ لبطولة الدوري الممتاز وجاء تشكيل الحدود على النحو التالي احمد السعدني في حراسة المرمي، حسن مجدي،محمد الشبيني،محمد عبدالفتاح تاحا، خالد سامي، حامد خالد، احمد فيليكس، مصطفي جمال، توني جوميز، محمد عبداللطيف جريندو، ابراهيما كونية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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