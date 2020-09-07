شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يهاجم حرس الحدود بمروان محسن واليو بادجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الاول بالنادي الاهلي تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة حرس الحدود بعد قليل على استا المكس بالاسكندرية، وجاء تشكيل الاهلي على النحو التالي

محمد الشناوي في حراسة المرمي، رامي ربيعة ،ياسر ابراهيم، على معلول،احمد فتحي،حمدي فتحي،اليو ديانج، احمد الشيخ، جيرالدو، مروان محسن، اليو بادجي الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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