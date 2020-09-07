شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: وجودي في بيراميدز هو معنى الاحتراف بالنسبة لي..ولا أفكر في الفلوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رمضان صبحي المنضم حديثا لـبيراميدز، عن كواليس التعاقد مع ناديه الجديد، وفترة المفاوضات التي خاضها الطرفين قبل إتمام الصفقة.

وقال صبحي، في تصريحات خلال مؤتمر الإعلان عن انضمامه لبيراميدز: «سعيد بتواجدي مع النادي حاليًا، والتعاقد معي لم يأخذ وقتا كبيرا، بدأ يوم 9 أغسطس وانتهى يوم 11 من الشهر ذاته».

وأضاف: «أشكر بيراميدز على وضوحهم معي، وأتمنى أن أحقق كل طموحات النادي في الموسم القادم».

وأردف: «انتقالي انتهى في وقت صغير جدًا، وطموحي مع بيراميدز أنهم يعملون بأعلى مستوى وهذا تحدٍ جديد بالنسبة لي».

وأوضح: «وجودي في بيراميدز هو معنى الاحتراف بالنسبة لي، لأنهم على أعلى مستوى، وإذا أراد الله وتلقيت عرضًا للسفر بالتأكيد سيتعاملون معي بشكل احترافي».

وأشار: «التسريبات ضد كابتن إكرامي الشحات أو نجله شريف كلها خطأ، لم يتدخل أي أحد في انتقالي، وأي شخص يمتلك أي دليل فعليه إظهاره».

وواصل رمضان صبحي: «أنا ذكرت وقلت إن مسؤولي بيراميدز تعاملوا معي باحترافية كبيرة، التسريبات غير صحيحة، وأنا من أخذت قرار الانضمام لهم».

وتابع: «لم أفكر فى الفلوس قبل الانتقال إلى بيراميدز، اي مكان انت ستنتقل إليه ستأخذ أموالا، ولكن أنا رأيت هنا ناس يفكرون جيدًا وتحدي جديد بالنسبة لي لذلك لم أنظر للماديات». الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,863

تعافي 78,108

وفيات 5,530

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