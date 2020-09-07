شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحي: عبدالله السعيد وعلى جبر شجعاني على خطوة الانتقال لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث رمضان صبحي المنضم حديثا لـبيراميدز، عن كواليس التعاقد مع ناديه الجديد، وفترة المفاوضات التي خاضها الطرفين قبل إتمام الصفقة.

وقال رمضان صبحي في تصريحات خلال مؤتمر الإعلان عن انضمامه لبيراميدز: «سعيد بتواجدي مع النادي حاليًا، والتعاقد معي لم يأخذ وقتا كبيرا، بدأ يوم 9 أغسطس وانتهى يوم 11 من الشهر ذاته».

وقال: «عبدالله السعيد وعلى جبر اول من تحدثا معي وشجعاني على خطوة الانتقال لبيراميدز وتعاملي مع لاعبين كبار ودوليين اكيد ستفرق معي جدا».