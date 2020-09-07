شكرا لقرائتكم خبر عن «الونش» ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي. وانتظم الونش في المران بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل، وخوضه البرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة. وأصبح اللاعب جاهزا للمشاركة في مباريات الفريق المقبلة بشكل طبيعي، طبقا لقرار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

وحرص لاعبو الفريق على تقديم تحية خاصة للونش عقب نزوله أرض الملعب، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها بكدمة في الرباط الداخلي للركبة. ويستعد الفريق لمواجهة نظيره سموحة الخميس المقبل في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الممتاز.