تشيلسي يقترب من حارس رين الفرنسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020 اقترب نادي ​تشيلسي​ من التعاقد مع الحارس إدواردو ​ميندي​ حارس نادي رين الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

Advertisements فرانك لامبارد غير مقتنع بالإسباني كيبا أريزابلاغا ويرغب في تدعيم مركز حراسة المرمى. واكدت التقارير أن الصفقة قد تُحسم خلال أيام مقابل 18 مليون جنية إسترليني وستكون الصفقة السابعة لـ تشيلسي خلال ميركاتو الصيف الحالي. وأعلنت التقارير بأنه في حالة حسم صفقة إدواردو ميندي سيكون تشيلسي هدفه الأخير هو ديكلان رايس لاعب وسط وست هام يونايتد تحسبًا للرحيل المحتمل لـ نغولو كانتي.

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