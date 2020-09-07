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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السد يكتسح السيلية وفوز مهم للخريطيات على قطر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020
اكتسح فريق السد نظيره السيلية بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار مباريات الجولة الثانية من الدوري القطري لكرة القدم.
وسجل أهداف السد كل من حسن الهيدوس، سانتي كازورلا من ركلة جزاء، الجزائري بغداد بونجاح، الكوري الجنوبي نام تاي هي وأحمد سيار في الدقائق 7 و 30 و 59 و 81 و 88، بينما سجل مجدي صديق هدف السيلية الوحيد في الدقيقة 41.
وفي مباراة اخرى، حقق الخريطيات فوزاً صعباً على فريق قطر بواقع 2 – 1.
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