السد يكتسح السيلية وفوز مهم للخريطيات على قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

اكتسح فريق السد نظيره ​السيلية​ بنتيجة 5 - 1 في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار مباريات الجولة الثانية من ​الدوري القطري لكرة القدم​.



وسجل أهداف السد كل من حسن الهيدوس، سانتي كازورلا من ركلة جزاء، الجزائري بغداد بونجاح، الكوري الجنوبي نام تاي هي وأحمد سيار في الدقائق 7 و 30 و 59 و 81 و 88، بينما سجل مجدي صديق هدف السيلية الوحيد في الدقيقة 41.

وفي مباراة اخرى، حقق ​الخريطيات​ فوزاً صعباً على فريق قطر بواقع 2 – 1.