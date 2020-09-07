توريرا قريب من الانتقال الى تورينو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 7 سبتمبر 2020

تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن اقتراب لاعب ​ارسنال​ ​لوكاس توريرا​ من العودة الى ​الدوري الايطالي​.



وبحسب صحيفة ذا صن الانكليزية فان اللاعب الاوروغواياني على اعتاب الانتقال الى نادي ​تورينو​.

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واشار التقرير الى وجود عدد من العوامل الاساسي التي تسهل انضمام توريرا الى النادي الايطالي ابرزها وجود المدرب ماركو جيامباولو الذي سبق له العمل معه في سامبدوريا.

ومن جهة اخرى فان النادي الايطالي ينوي ضم اللاعب بشكل نهائي دون الدخول في صفقات الاعارة.

وافادت الصحيفة الى ان تورينو قد قدم عرضا بقيمة 24 مليون يورو وهو رقم اقل من المبلغ الطلوب من النادي الانكليزي (30 مليون)