شكرا لقرائتكم خبر النصر: طلبنا المولد وفواز بالباب وليس الشباك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت حقيقة مفاوضات النادي مع لاعبي الاتحاد فهد المولد وفواز القرني، مفصحة عن خطوتين في هذا الجانب بعلم رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، نافية مفاوضات اللاعبين مباشرة عن طريق المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر عبدالرحمن الحلافي لتدعيم صفوف الفريق في دوري أبطال آسيا.

وتضمن بيان رسمي لإدارة النصر أمس أن ما حدث في هذا الشأن هو اتصال قبل نحو شهر تقريبا أجراه رئيس النادي صفوان السويكت برئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي مستفسرا عن إمكانية التفاوض بين الإدارتين بشأن انتقال أو إعارة لاعبين من الاتحاد إلى النصر استنادا إلى طرق التفاوض القانونية الخاصة بلائحة الاحتراف، فكان رد الحائلي هو تأجيل دراسة الأمر والرد بشأنه مستقبلا».

وأضاف البيان» بعد مباراة النصر أمام الاتحاد بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التقى الحلافي بالحائلي وتكرر الحديث في ذات الموضوع».

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وزاد البيان» الإدارة القانونية بالنادي رصدت كل من اتهم النادي وأساء لمسؤوليه عبر وسائل الإعلام دون إثبات، وبدأت في الإجراءات القانونية»

على صعيد آخر، كثفت إدارة النصر اتصالاتها من أجل إنهاء التعاقد مع لاعب أتلانتا الإيطالي، الأرجنتيني أليخاندرو غوميز ليحل بديلا لنور الدين أمرابط في قائمة الفريق بدوري أبطال آسيا بجانب الكوري الجنوبي كيم جين سو والمغربي عبدالرزاق حمدالله والوافد الجديد، الأرجنتيني بيتي مارتنيز القادم من صفوف أتلانتا يونايتد الأمريكي.

وفي حال تعثرت المفاوضات مع غوميز سينسحب النصر من الصفقة ويتجه إلى الهدف الثاني المتمثل في لاعب نادي فلامنجو الأوروجوياني جورجيان ارسكايتا.