صورة الاتحاد للموسم المقبل مرهونة بالعدالة

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وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في 15 أغسطس الماضي، وستستمر حتى 25 أكتوبر المقبل، إلا أن إدارة النادي لم تمض كثيرا في هذا الملف حتى الآن، حيث عملت فقط على التوصل لاتفاق مع قائد الفريق، المغربي كريم الأحمدي لتجديد عقده عاما آخر، إلى جانب التعاقد مع لاعب وسط فريق التعاون عبدالمجيد السواط، والذي تم في 23 يناير الماضي.
وتمهيدا لمواجهة العدالة المصيرية، وصلت بعثة الاتحاد أمس إلى الأحساء حيث خصص المدير الفني، فابيو كاريلي ثلاث حصص تدريبية خلال يومي الاثنين والثلاثاء لاستكمال الاستعدادات التي تسبق المباراة الحاسمة.
من جهة أخرى أكدت صحيفة TARDE البرازيلية تلقي المدرب فابيو كاريلي عرضا للعودة إلى البرازيل من خلال تدريب فريق باهيا دون أن تكشف عن موافقة المدرب من عدمها.
يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع كاريلي في فبراير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، حيث تبقى له إكمال الموسم المقبل كاملا، كما شهدت فترة توقف الأنشطة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا طرح فكرة تمديد العقد إلا أنها لم تتم حتى الآن.
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