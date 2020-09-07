شكرا لقرائتكم خبر صورة الاتحاد للموسم المقبل مرهونة بالعدالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت إدارة نادي الاتحاد الخميس المقبل موعدا لفتح ملف المحترفين المحليين والأجانب الجدد الذي تنوي فتح خط مفاوضات، تمهيدا للتعاقد معهم لتدعيم صفوف فريق كرة القدم في الموسم المقبل، وذلك بعد أن تضمن إدارة النادي بقاء الفريق بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من خلال الفوز أو التعادل في المباراة الأخيرة أمام العدالة غدا الأربعاء ضمن الجولة الـ30.

وبدأت فترة الانتقالات الصيفية في 15 أغسطس الماضي، وستستمر حتى 25 أكتوبر المقبل، إلا أن إدارة النادي لم تمض كثيرا في هذا الملف حتى الآن، حيث عملت فقط على التوصل لاتفاق مع قائد الفريق، المغربي كريم الأحمدي لتجديد عقده عاما آخر، إلى جانب التعاقد مع لاعب وسط فريق التعاون عبدالمجيد السواط، والذي تم في 23 يناير الماضي.

وتمهيدا لمواجهة العدالة المصيرية، وصلت بعثة الاتحاد أمس إلى الأحساء حيث خصص المدير الفني، فابيو كاريلي ثلاث حصص تدريبية خلال يومي الاثنين والثلاثاء لاستكمال الاستعدادات التي تسبق المباراة الحاسمة.

من جهة أخرى أكدت صحيفة TARDE البرازيلية تلقي المدرب فابيو كاريلي عرضا للعودة إلى البرازيل من خلال تدريب فريق باهيا دون أن تكشف عن موافقة المدرب من عدمها.

يذكر أن إدارة نادي الاتحاد تعاقدت مع كاريلي في فبراير الماضي لمدة موسم ونصف الموسم، حيث تبقى له إكمال الموسم المقبل كاملا، كما شهدت فترة توقف الأنشطة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا طرح فكرة تمديد العقد إلا أنها لم تتم حتى الآن.