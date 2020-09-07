العطوي أول مدرب وطني بدوري المحترفين موسمين متتاليين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجبر المدرب الوطني خالد العطوي إدارة نادي الاتفاق على تجديد ثقتها فيه من خلال تجديد التعاقد معه لموسمين مقبلين يقود خلالهما الفريق الأول بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كأول مدرب وطني يستمر في تدريب فريق بدوري المحترفين لموسمين متتاليين منذ انطلاقته في 2008. ورغم تعثر الفريق منتصف الموسم، إلا أن العطوي أقنع إدارة النادي بما قدمه مع الفريق بعد أن قاده إلى منطقة دافئة واحتلال المركز الثامن برصيد 42 نقطة قبل جولة واحدة على نهاية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يختتم الدوري غدا بالجولة الـ30 الأخيرة، وفيها يلتقي الاتفاق نظيره النصر. كما تمسكت إدارة النادي بالعطوي بهدف تنفيذ مشروع مستقبلي. العطوي مع الاتفاق: قاده في 29 مباراة بدوري المحترفين جمع خلالها 42 نقطة محتا

المركز الثامن قبل جولة عى النهاية

قاده إجمالا في 33 مباراة، فاز 16 مرة وتعادل 3 مرات وخسر 14 مرة

حقق الفوز في الدوري 13 مرة وتعادل 3 مرات وخسر 13 مرة

سجل فريقه في الدوري 44 هدفا واستقبلت شباكه 35 هدفا

أكبر انتصار تحقق على حساب أحد 7- 1

أكبر هزيمة جاءت على يد الهلال 1- 4

وصل إلى الدور نصف النهائي لكأس الملك قبل الخروج عى يد

الهال بالخسارة 1- 2

فرض أسلوب لعب جديد بالاعتماد عى استراتيجية البناء من

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