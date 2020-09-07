هدية الأساطير للجابر

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وكتب الجابر بحسابيه في تويتر وانستقرام «شكرا أساطير الفيفا على هذه الهدية. إنه لشرف عظيم أن أكون من أعضاء هذا الفريق».
واختير الجابر ضمن فريق أساطير الفيفا في 2018 (مدربين ولاعبين)، وضمت عددا من اللاعبين السابقين، بينهم رونالدو وكاكا وكارلوس بيريرا، وفرانك لامبارد، وفابيو كابيلو.
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