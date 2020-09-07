الأهلي يستعيد العويس ويفقد المسيليم والسومة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك حارس مرمى الأهلي محمد العويس في تدريبات فريقه استعدادا لملاقاة الرائد غدا ضمن الجولة الـ30 الأخيرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد أن غاب عن آخر لقاءين أمام الشباب وأبها في إطار الجولتين الـ28 والـ29 للدوري بسبب إصابته في العضلة الضامة.

وفور عودة العويس من الإصابة، حجز زميله حارس المرمى الآخر، ياسر المسيليم مكانه في عيادة النادي نتيجة إصابته في المباراة الماضية أمام أبها.

وأوضحت الفحوصات التي خضع لها اللاعب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ مما يعني أن الأهلي سيفتقد خدمات اللاعب خلال دوري أبطال آسيا، إذ يحتاج راحة لمدة لا تقل عن 3 أسابيع للتعافي من الإصابة.

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من جانبه، واصل هداف الفريق، السوري عمر السومة برنامجه التأهيلي إلا أنه تأكد غيابه عن لقاء الرائد غدا.

ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه قبل موعد انطلاق دوري أبطال آسيا.

من جهة أخرى عززت إدارة النادي صفوف الفريق الأول باللاعب حسن القيد القادم من نادي الشباب بعد التوقيع معه لمدة عام على سبيل الإعارة، حيث سيضم لقائمة الفريق الآسيوية.