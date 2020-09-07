راموس في طريقه للأهلي

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وينتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بنهاية مباريات الجولة الـ30 الأخيرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين غدا، والتي يخوض خلالها التعاون مباراة مصيرية أمام الفيحاء.
وانضم راموس إلى التعاون في يوليو 2018 قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.
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