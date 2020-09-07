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أخضر 19 عاما يواجه بلغاريا

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- بواسطة أيمن الوشواش - يواجه المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاما اليوم، نظيره البلغاري ضمن الدورة الودية الدولية المقامة حاليا بكرواتيا، وتختتم في 11 سبتمبر الحالي.

وتدخل مشاركة المنتخب السعودي في الدورة ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاما المقرر في منتصف أكتوبر المقبل بأوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا العام المقبل.

وكان المنتخب السعودي افتتح مواجهاته في الدورة أمس الأول بالخسرة أمام كرواتيا 3-4.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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