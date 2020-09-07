أخضر 19 عاما يواجه بلغاريا

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وتدخل مشاركة المنتخب السعودي في الدورة ضمن برنامجه الإعدادي لكأس آسيا تحت 19 عاما المقرر في منتصف أكتوبر المقبل بأوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عاما في إندونيسيا العام المقبل.
وكان المنتخب السعودي افتتح مواجهاته في الدورة أمس الأول بالخسرة أمام كرواتيا 3-4.
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