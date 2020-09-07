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المنتخب الإنجليزي يبعد منتهكي قواعد كورونا

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- بواسطة أيمن الوشواش - استبعد المنتخب الإنجليزي لاعبيه فيل فودين وماسون جرينوود من معسكر الفريق أمس، بسبب انتهاكهما لقواعد العزل أثناء وجودهما في أيسلندا.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقا في واقعة تخص فودين (20 عاما) وجرينوود (18 عاما)، بعدما شاركا في أول مباراة لهما مع المنتخب أمام أيسلندا والتي فاز بها المنتخب الإنجليزي 1-0 خارج ملعبه.

وقال المدير الفني للمنتخب جاريث ساوثجيت «لسوء الحظ هذا الصباح لفت انتباهي أن اثنين من اللاعبين اخترقا قواعد مكافحة ، لذلك قررنا سريعا أن كلا اللاعبين لن يحضرا مع باقي الفريق ولن يكونا قادرين على التدريب، بالنظر إلى الإجراءات التي علينا اتباعها الآن سيتعين عليهما العودة إلى إنجلترا بشكل منفصل».

ووصل المنتخب الإنجليزي إلى مدينة كوبنهاجن، حيث سيواجه المنتخب الدنماركي اليوم في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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