نيوكاسل يعلن ضم كالوم

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وبات ويلسون ثالث لاعب يغادر بورنموث بعد هبوط الفريق إلى دوري البطولة (شامبيونشيب) الموسم الماضي، حيث انتقل المدافع الهولندي ناثان أكي إلى مانشستر سيتي فيما وقع الحارس أرون رامسديل لفريق شيفيلد يونايتد.
وكان أستون فيلا أحد المهتمين بضم اللاعب الدولي الإنجليزي، والذي شارك في 4 مباريات دولية، قبل أن ينسحب النادي من السباق على ضم اللاعب.
وقال ويلسون «منذ اللحظة التي علمت فيها باهتمام نيوكاسل بضمي أعجبني ذلك بكل تأكيد، إنه ناد عظيم بتاريخ كبير، طوال السنوات كان لديه عدد من المهاجمين العظماء، إذا تمكنت يوما ما من محاكاة نصف ما فعلوه فسأحاول أن أفعل ذلك».
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