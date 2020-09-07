لوف يعد بانتفاضة خريفية للمنتخب الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدو أن بطولة دوري أمم أوروبا لا تتفق مع طبيعة المنتخب الألماني الذي فشل في تحقيق أي فوز في 6 مباريات خاضها بهذه البطولة خلال تاريخها القصير.

ولكن مدرب المنتخب، يواخيم لوف يثق بأن هذا سيتغير بشكل عاجل. كما وعد لوف بأن الكرة الهجومية التي سيقدمها الفريق في مبارياته المقبلة خريف هذا العام، ستنهي فترة انتظار فريقه الطويلة لأول انتصار له في دوري أمم أوروبا.

وتعادل المانشافت مع مضيفه السويسري 1 - 1 أمس الأول في بازا ليكون التعادل الثاني على التوالي للفريق في غضون 4 أيام ضمن منافسات النسخة الثانية من البطولة.

وكان الفريق فشل في تحقيق أي فوز في المباريات الأربع التي خاضها في النسخة الأولى من دوري الأمم والتي شهدت تعادل الفريق في مباراتين وخسارته في مثلهما.

واستهل المانشافت مسيرته في النسخة الحالية من دوري الأمم بالتعادل 1 - 1 مع نظيره الإسباني الخميس الماضي.

وعن مباراة سويسرا، قال لوف «أهدرنا فرصة التقدم 2-0 وفشلنا في ترجمة الفرص التي سنحت لنا، في الشوط الأول أدينا بشكل جيد. ولكننا سمحنا للمنتخب السويسري بالعودة خلال الشوط الثاني».

وأضاف «لم نكن حاسمين بالشكل الكافي أمام مرمى المنافس وفقدنا بعض إيقاع لعبنا بعدما استقبلت شباكنا هدفا، قدمنا العناصر الأساسية في اللعب بشكل جيد، ولكننا نأمل أن نكافح بشكل أفضل في أكتوبر المقبل».

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وتستأنف المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول بدوري أمم أوروبا نشاطها في العاشر من أكتوبر المقبل عندما يحل المانشافت ضيفا على المنتخب الأوكراني صاحب المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على مضيفه السويسري في الجولة الأولى من مباريات المجموعة.

وبعدها بثلاثة أيام، يستضيف المنتخب الألماني نظيره السويسري في كولونيا.

وتستضيف مدينة لايبزج مباراة المنتخب الألماني مع نظيره الأوكراني في 14 نوفمبر المقبل ثم يختتم المانشافت مسيرته في هذه المجموعة في ضيافة المنتخب الإسباني في 17 نوفمبر المقبل.

وخلال هذه المباريات المقبلة، سيستدعي لوف حارس المرمى الكبير مانويل نوير الذي حصل على راحة من مباراتي المانشافت أمام إسبانيا وسويسرا مثل زملائه في فريق بايرن ميونخ جوشوا كيميتش وليون جوريتسكا وسيرج نابري للحصول على قسط من الراحة بعد فوزهم مع بايرن بلقب دوري أبطال أوروبا في 23 أغسطس الماضي.

ولم تضم صفوف المانشافت في هاتين المباراتين من فريق بايرن سوى المدافع نيكلاس شوله واللاعب ليروى ساني المنضم حديثا إلى بايرن ميونخ من صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما منح لوف راحة في هاتين المباراتين لكل من لوكاس كلوسترمان ومارسيل هالشتنبرج لاعبي بوروسيا دورتموند.