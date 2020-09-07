شكرا لقرائتكم خبر الناشئ فاتي يتصدر الصحف الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للمرة الثانية في غضون 4 أيام فقط، سيطرت صورة اللاعب الناشئ مهاجم برشلونة الإسباني أنسو فاتي وعبارات الإشادة به على وسائل الإعلام الإسبانية.

وأصبح الشغل الشاغل لأنصار المنتخب الإسباني لكرة القدم الآن هو أن فاتي سيرتدي قميص المنتخب الإسباني لكرة القدم على مدار السنوات العشر المقبلة على الأقل.

وفرض أنسو فاتي نفسه مجددا على الصفحة الأولى في معظم الصحف الإسبانية أمس بعد تألقه في المباراة التي تغلب فيها المنتخب الإسباني على نظيره الأوكراني 4-0 أمس الأول ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

كما أصبح فاتي بهذا الهدف، أصغر لاعب يسجل هدفا مع المنتخب الإسباني في مباراة دولية.

واحتكر فاتي (17 عاما) الصفحة الأولى في كل من الصحف الرياضية الأربع الكبرى في إسبانيا أمس بفضل هذا الهدف.

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وسجل مدافع ريال مدريد سيرجيو راموس (34 عاما) هدفين في المباراة ليصبح أكثر المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم على مستوى المباريات الدولية.

ورفع راموس رصيده إلى 23 هدفا متفوقا بهذا على مدافع وقائد المنتخب الأرجنتيني الفائز بلقب كأس العالم 1978 دانيال باساريلا الذي سجل 22 هدفا خلال مسيرته الدولية.

واحتاج باساريلا إلى 70 مباراة ليسجل أهدافه الـ22 فيما احتاج راموس إلى 172 مباراة ليسجل أهدافه الـ23، ولكن هذا لا يقلل من حماسه تجاه هذا الإنجاز.

وأشاد راموس بكل من فاتي وفيران توريس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي والذي سجل أيضا هدفا للمنتخب الإسباني.