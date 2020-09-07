إصابة محرز ولابورت بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم أمس، أن الثنائي الجزائري رياض محرز والفرنسي إيميريك لابورت، جاءت نتيجة عينتيهما إيجابية في فحوص فيروس كورونا المستجد وذكر بطل الدوري الإنجليزي السابق أن أيا من اللاعبين لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس. وأفاد سيتي في بيان له «كلا اللاعبين يخضعان لفترة من العزل الذاتي وفقا لبروتوكول الحكومة والدوري الإنجليزي بشأن الحجر الصحي». Advertisements ولا تقل فترة العزل الذاتي في بريطانيا عن 10 أيام. وستتأخر انطلاقة مانشستر سيتي لموسم 2020 / 2021 في الدوري الإنجليزي، وذلك بسبب مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا خلال أغسطس الماضي. وستكون المباراة الأولى للفريق أمام وولفرهامبتون في 21 سبتمبر الحالي، حيث سيكون بمقدور كل من محرز ولابورت الحضور مع الفريق.

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