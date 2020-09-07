السبت والجمعة عودة الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا للدوران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ ليفربول الإنجليزي بقيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب السبت المقبل، رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، فيما يبدأ النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رحلة وداعه الطويلة والصعبة لفريقه برشلونة الإسباني.

وبعد عطلة قصيرة وجولة مثيرة في بطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، يبدأ الموسم الجديد بكل من الدوري الإنجليزي وكأس ألمانيا.

وفي إسبانيا، ما زالت كل الأنظار مسلطة على ليونيل ميسي ورحلة الوداع عن برشلونة خلال هذا الموسم المرتقب.

الدوري الإنجليزي

يستهل ليفربول حملة الدفاع عن لقبه السبت المقبل بمقابلة ليدز يونايتد العائد لدوري الدرجة الممتازة بقيادة مدربه الأرجنتيني المخضرم كارسيلو بييلسا. وقال كلوب «ستكون مباراة صعبة للغاية وعلينا الاستعداد لها».

وينتظر أن يكون مانشستر سيتي، الذي حل ثانيا خلف ليفربول في الموسم الماضي، هو أكبر المنافسين مجددا لكتيبة كلوب.

ولكن مباراة الفريق الأولى في البطولة، والتي يلتقي فيها أستون فيلا، لم يتحدد مصيرها بعد.

ليونيل ميسي

بعدما كشف عن رغبته في الرحيل عن برشلونة ثم قرر البقاء مع الفريق هذا الموسم، من المتوقع أن يكون ميسي عاد إلى تدريبات برشلونة أمس استعدادا للموسم الجديد للدوري الإسباني الذي ينطلق مطلع الأسبوع المقبل.

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وما زال المستوى الذي سيقدمه ميسي في الموسم الجديد أمرا غامضا وعلامة استفهام لكل من المشجعين وخبراء اللعبة.

وقال المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس إنريكي «عاجلا أو لاحقا، سيتوقف ميسي عن اللعب لبرشلونة، النادي سيواصل حصد الألقاب بدون ميسي، وميسي سيظل لاعبا رائعا».

بايرن ميونخ

لا يمكن لبايرن ميونخ الفائز بالثلاثية (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) في الموسم الماضي أن يكون أفضل مزاجا مما هو عليه الآن قبل بداية فعاليات الموسم الجديد.

واستأنف لاعبو بايرن نشاطهم أمس مع إجراء اختبارات فيروس كورونا والأشعات. وسيتجمع الفريق مرة أخرى الجمعة المقبل.

ويخوض بايرن أول مباراة رسمية له في الدوري الألماني (بوندسليجا) هذا الموسم أمام شالكه في 18 سبتمبر الحالي.

كأس ألمانيا

فيما سيخوض بايرن ميونخ مباراته في الدور الأول لبطولة كأس ألمانيا، التي يحمل لقبها في 15 أكتوبر المقبل، وستبدأ أندية البوندسليجا نشاطها في كأس ألمانيا الجمعة المقبل، حيث يحل ماينز ضيفا على هافيلسي وهيرتا برلين ضيفا على إنتراخت براونشفيج كما يلتقي دويسبورج مع بوروسيا دورتموند الاثنين.