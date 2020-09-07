شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: عائلة إكرامى ليس لها علاقة بانتقالى لصفوف بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى جناح بيراميدز الجديد، إن عائلة إكرامى الشحات، وشريف إكرامى حارس الأهلى السابق، ليس لهم علاقة بصفقة انتقاله لصفوف بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لافتًا إلى أن المفاوضات جاءت عن طريق وكيل أعماله وتمت الصفقة فى 72 ساعة فقط.

وأضاف رمضان صبحي خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، أنه سعيد بخطوة انتقاله لصفوف بيراميدز، وأن وجود عدد كبير من لاعبى المنتخب الوطنى بالفريق شجعه على تلك الخطوة، وأن هدفه تحقيق البطولات والألقاب مع الفريق وزملائه بالمرحلة المقبلة.

وكشف رمضان صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

وعن إمكانية الاحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى إنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.

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وأضاف رمضان صبحي، أن الجميع في النادى يعمل بأقصى جهد، وشدد على ان انضمامه للفريق تحدي جديد له، وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.

وكان رمضان صبحى اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.