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وادى دجلة يقتنص نقطة من المقاولون بالجولة 25 فى الدوري

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جدة - عمرو شويل تعادل فريق وادى دجلة مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله فى المباراة التى جمعت الفريقين قبل قليل على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى العام، وكان المقاولون العرب قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر، قبل أن يتعادل فريق الغزلان فى الشوط الثانى عن طريق رجب عمران وبالتحديد فى الدقيقة 66.

وكان الشوط الأول الشوط الأول قد انتهى بتقدم المقاولون العرب بهدف أحرزه طاهر محمد طاهر في الدقيقة 43 من عمر المباراة بعد نزوله بديلاً.

بهذا التعادل يرتفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 44 فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام خلف بيراميدز صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، بينما يرتفع رصيد وادي دجلة إلى النقطة 27 فى المركز الـ 12 بجدول المسابقة.

وعاد طاهر محمد طاهر إلى قائمة المقاولون العرب بعد غياب استمر لـ 209 أيام، بعد مشاركته فى آخر مباراة رسمية مع ذئاب الجبل فى الدورى العام أمام بيراميدز، وذلك فى 11 فبراير الماضى، حيث خسر المقاولون تلك المباراة بثنائية نظيفة قبل توقف الدورى بسبب فيروس .

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وبدأ المقاولون المباراة بتشكيل مكون من: محمود أبو السعود فى حراسة المرمى، محمد سمير ثابت، فادى نجاح، أمير عابد، حسن الشامى، عبد الله ياسين، معروف يوسف، يوسف الجوهري، كريم مصطفى، سيف الجزيرى، ولويس إدوارد.

 

فيما جاءت قائمة البدلاء كالتالى: عبد الوهاب اسماعيل، طاهر محمد، عبد الرحمن فاروق، محمود سيد، محمد سوستة، محمد مجلى، فاروقا نور الدين، محمد عصام، حسن شاهين.

كما جاء تشكيل وادى دجلة الذى أعلنه اليونانى بابا فاسيليو كالتالى:محمد عبد المنصف، أحمد رمضان بيكهام، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، إسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رجب عمران، عبد الكبير الوادى، رفيق كابو.

 

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