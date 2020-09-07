شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يستعيد نغمة الانتصارات أمام نادي مصر براباعية نظيفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استعاد فريق الإسماعيلى نغمة الإنتصارات مجددا على حساب نادى مصر برباعية نظيفة فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد الإسماعيلية ضمن فاعليات الجولة الخامسة والعشرون للدورى فى المباراة الأولى للجهاز الفنى المؤقت بقيادة أحمد العجوز ومحمد حمص ، ليرتفع رصيد الإسماعيلى إلى 30 نقطة فى المركز العاشر ، بينما تجمد رصيد نادى مصر عند 18 نقطة فى المركز قبل الاخير للدورى ويتعقد موقفه فى جدول الترتيب .

تقدم عمر الوحش للإسماعيلى بالهدف الأول فى الدقيقة 23 من عمر المباراة من ركلة جزاء احتسبها محمد سلامة حكم اللقاء بعدما لمست الكرة يد أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر داخل منطقة منطقة الجزاء ، ويتصدى لها الوحش ويضعها بقوة داخل المرمى .

Advertisements

وفى الشوط الثانى أجرى أحمد العجوز بعض التغييرات التكتيكية التى غلب عليها العناصر الشابة من أبناء قطاع الناشئين بالنادى ، استطاع نجم الدراويش عبد الرحمن مجدى من إحراز الهدف الثانى فى الدقيقة 64 من ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء سددها اللاعب من فوق الحائط البشري مرت على يسار عصام ثروت حارس مرمى مصر ، وفى الدقيقة 85 يحرز محمد الشامى الهدف الثالث من تسديدة صاروخية .

واختتم حازم مرسى مهرجان الأهداف فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع مرر محمد مخلوف كرة طولية من داخل منطقة الجزاء برأسه لحازم مرسي على حدود منطقة الجزاء الذى سددها على يمين الحارس