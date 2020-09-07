شكرا لقرائتكم قناة الأهلي تشيد بحارس الزمالك: "هي دي أخلاق الرياضة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد أيمن شوقي نجم الأهلي السابق بتصريحات محمود عبد الرحيم جنش حارس الزمالك بعدما اارتدى الأخير قميص عليه صورة مؤمن زكريا لاعب الأهلي الذى يعاني من مرض عصبي في الفترة الأخيرة.

وقال شوقي في تصريحاته التليفزيونية خلال تقديمه الاستديو التحليلي لمباراة الأهلي والحرس، أن تصرف جنش هو الهدف الأسمى من الرياضة وكرة القدم مشيدا بتصرف اللاعب.

وتابع شوقي:" ده تصرف إيجابي من حقه أننا نسلط عليه الضوء، زى ما بنتقد السلبيات لازم بردو نبروز الإيجابيات".

وعبر محمود عبد الرحيم جنش، عن حزنه على وضعية صديقه لاعب الأهلي مؤمن زكريا قائلا عقب لقاء الزمالك والطلائع: "أتمنى الشفاء لاخويا مؤمن زكريا لأنه يحتاج دعم كل الناس، مؤمن اخويا وعشرة عمر وسافرت معاه فى المرة الاخيرة للعلاج وهو محتاج جميع اللاعبين".

Advertisements

جاء ذلك فى تصريحات عقب اللقاء، التى انتهت بهدف دون رد، سجله يوسف أوباما، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ستاد القاهرة الدولى، التى تأتى ضمن منافسات الجولة الـ25 ببطولة الدورى الممتاز،

وظهر محمود جنش، حارس الزمالك، بقميص عليه صورة مؤمن زكريا جناح الزمالك والأهلى السابق، عقب لقاء الفريق الأبيض مع طلائع الجيش، وأعلن جنش عن تجمع خلال اليومين القادمين من قبل اللاعبين لدعم مؤمن زكريا وقال جنش عبر قناة أون تايم سبورتس إنه يتمنى الدعم بصورة دائمة لمؤمن زكريا وقال:"أتمنى مؤمن زكريا يرجع ويسجل فيا هدف وهسيبه لأنه مسجلش فيا قبل كده".

وواصل جنش تصرحالته قائلا الوحيد اللى مجابش فيا جول مؤمن زكريا اتمنى يرجع ويجيب فيا جول عادى ، مضفا أتمنى أن نستمر فى دعم مؤمن زكريا فهو فى حاجة لنا جميعا ، والحمد لله انا أصيبت فى ظل تألقى وأبدا الان من الاول وبدات المشاركة بشكل تدريجي.