شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يتقدم على نادى مصر بهدف نظيف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإسماعيلى ونادى مصر بتقدم الدراويش بهدف مقابل للاشئ أحرزه عمر طارق الوحش صانع ألعاب الفريق فى الدقيقة 23 من عمر المباراة من ركلة جزاء والتى احتسبها محمد سلامة حكم المباراة لصالح الدراويش بعدما لمست الكرة يد أحمد عبد الموجود مدافع نادى مصر . وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى: حارس مرمى: محمد مجدى خط الدفاع: محمود البدرى - محمد عمار - إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط: عماد حمدى – عمر الوحش أمامهما: بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم: شيلونجو على مقاعد البدلاء: محمد فوزى – محمود دونجا – محمد الشامى – محمد مخلوف – محمد حمدى زكى – نادر رمضان – همام طارق – حازم مرسى – محمد نصر . ويحتل الإسماعيلي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 23 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 10، وسجل الفريق 24 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 32 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل نادى مصر المركز السابع عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز في 3 وتعادل في 9 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الإنتاج الحربى.

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