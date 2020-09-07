شكرا لقرائتكم عمر الوحش يحرز الهدف الأول للإسماعيلى أمام نادى مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقدم عمر طارق الوحش صانع ألعاب الإسماعيلى بالهدف الأول لفريقه على حساب نادى مصر فى الدقيقة 23 من عمر المباراة من ركلة جزاء والتى احتسبها محمد سلامة حكم المباراة لصالح الدراويش بعدما لمست الكرة يد أحمد عبد الموجود مدافع نادىى مصر . وجاء تشكيل الإسماعيلى على النحو التالى :- حارس مرمى .. محمد مجدى خط الدفاع .. محمود البدرى – محمد عمار – إبراهيم أبو اليزيد- أسامة إبراهيم Advertisements خط الوسط .. عماد حمدى – عمر الوحش أمامهما .. بيكيتى سيلفا – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى خط الهجوم .. شيلونجو على مقاعد البدلاء .. محمد فوزى – محمود دونجا – محمد الشامى – محمد مخلوف – محمد حمدى زكى – نادر رمضان – همام طارق – حازم مرسى – محمد نصر .

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