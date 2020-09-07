شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يكشف عن هوية أول مهنئيه بالتعاقد مع بيراميدز.. أهلاوى وزملكاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الجديد أن عبد الله السعيد وعلي جبر ثنائي الفريق هما أول من تقدم بالتهنئة له.

وقال اللاعب: "أتمنى التوفيق للاعبي بيراميدز في الموسم الحالي وأن أكون إضافة للفريق في الموسم المقبل ".

وأوضح اللاعب أنه تربطه علاقة قوية بمعظم لاعبي بيراميدز ويتمنى أن يكون الفريق منافسا قويا على كافة البطولات في الموسم المقبل.

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وأشار رمضان صبحى إلى أن انضمامه لبيراميدز لا علاقة له بالماديات، ولكنه للاحترافية التى تعامل بها مسئولى النادى السماوى معه، وطوحات النادى فى الفترة المقبلة، والتى اعتربها اللاعب تحديا جديدا له.

ومن جهته ممدوح عيد المدير التنفيذي المدير الرياضي لنادي بيراميدز أنه يرحب بانضمام رمضان صبحي إلى صفوف الفريق، وأن يكون إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقائد المنتخب الأولمبي.

وقال :" رمضان صبحي انضم لبيراميدز كي يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ونحرص على تدعيم بيراميدز ضم لاعبين متميزين أمثال رمضان صبحي خاصة وأنه إضافة مهمة للفريق وسيساعد النادي في تحقيق أهداف والوصول لأفضل مستوى خلال الفترة المقبلة".

وعقد مسؤولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.