شكرا لقرائتكم الأهلي يصل ملعب المكس لمواجهة حرس الحدود في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل فريق الأهلي منذ قليل إلى ملعب المكس بالأسكندرية لخوض مباراة حرس الحدود المقرر لها الثامنة والنصف من مساء اليوم ،الأثنين، ضمن منافسات الجولة الـ25 لبطولة الدوري الممتاز ، وقام رينيه فايلر، المدير الفني، ومساعده ديفيد سيزا، المدرب العام، بالنزول لتفقد أرضية الملعب فور وصول حافلة الفريق تمهيداً لخوض عملياً الأحماء قبل إنطلاق المباراة ، ويخوض الاهلي مباراة الليلة بهدف الفوز لمواصلة رحلة حسم لقب الدوري رسمياً بعدما بات الدرع قاب قوسين أو أدنى من قلعة الجزيرة حيث يتبقي 11 نقطة فقط على حسم اللقب رسمياً لصالح الشياطين الحُمر لذا يدخل الفريق المباراة بدافع حصد النقاط الثلاثة رغم ضغط المباريات وكذلك لعنة الغيابات التى يعاني منها الفريق منذ فترة طويلة.

ويتربّع الاهلي على قمة الدوري برصيد 65 نقطة فيما يحتل الحرس المركز الحادي عشر بـ26 نقطة ، وحقق المارد الأحمر ثلاثة إنتصارات مُتتالية الفترة الأخيرة بالفوز على الجونة والمصري ووادي دجلة بعدما سبق وسقط أمام الزمالك وخسر بثلاثة أهداف لهدف في الجولة الـ21 ، فيما تعادل الحرس في أخر أربعة مباريات خاضها ببطولة الدوري ، ثلاثة منها تعادل بنتيجة واحدة وهي هدف لهدف أمام ، نادي مصر ومصر المقاصة والاتحاد السكندري فيما تعادل بهدفين لمثلهما أمام الاسماعيلي وكان أخر فوز حققه الحرس أمام طنطا بهدف نظيف.