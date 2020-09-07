شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: أشكر بيراميدز على احترافية التفاوض الذى بدأ 9 أغسطس وانتهى 12 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الجديد أنه لمس الاحترافية في عمل بيراميدز خاصة وأن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.

وشدد اللاعب في المؤتمر على أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز في الفترة المقبلة، مضيفا أن الوقت الذي استغرقته المفاوضات كان من عوامل نجاح الصفقة، وأضاف أن الجميع في النادي يعمل بأقصى جهد، وشدد على ان انضمامه للفريق تحدي جديد له.

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وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وفي حالة وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي،

وعقد مسؤولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم لتقديم اللاعب لوسائل الإعلام وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.