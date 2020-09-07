شكرا لقرائتكم مدير تعاقدات بيراميدز: رغبة رمضان صبحى حسمت الصفقة فى 72 ساعة فقد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز على أن هناك جدل كثير اثير حول انضمام رمضان صبحي للفريق وأوضح أن العملية التعاقدية مع اللاعب كانت سريعة لأن العمل في نادي بيراميدز ينتاسب مع قدرات وإمكانيات اللاعبين في النادي.

وأشار عمرو بسيونى إلى أن رغبة رمضان صبحى، كانت العامل الحاسم فى إنهاء الصفقة، رغم أن عرض بيراميدز كان الأقل من حيث القيمة المالية، بين العروض التى تلقاها نادى هيدرسفيلد.

وأوضح أن هذا النوع من الصفقات يحتاج للسرعة وللحسم، كما أن بيراميدز كان أخر نادي تقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي وكان أقل عرض مادي تم تقديمه للنادي الإنجليزي، كما أن رغبة اللاعب كانت اللعب في بيرميدز، وشدد على أن التعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة وبالنسبة للقيمة المالية للصفقة فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب.

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وأوضح أن بيراميدز يبرم صفقات لتحقيق طموحات الفريق في الفترة المقبلة.