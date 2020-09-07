شكرا لقرائتكم رمضان صبحي: انتقالى لنادي بيراميدز ليس له علاقة بالماديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحى جناح بيراميدز الجديد، إن انتقاله لصفوف الفريق السماوى، ليس له علاقة بالماديات، مثلما يشاع فى الفترة الحالية، لافتًا إلى إنه فضل خوض تجربة جديدة، خاصة وإنه لمس الإحترافية فى المعاملة من المسئولين بالنادى السماوى.

أضاف رمضان خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفى، إن بيراميدز يضم عدد كبير من نجوم الكرة المصرية، الأمر الذى سيساعده على تحقيق طموحاته واقتناص العديد من الألقاب والبطولات خلال المرحلة المقبلة.

وكشف صبحى عن أول من هنأه بالانتقال لبيراميدز من لاعب الفريق، موضحًا أن عبد الله السعيد كان اللاعب الأول، وبعده على جبر.

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وعن إمكانية الإحتفال فى حالة إحراز هدف فى شباك الأهلى بالمرحلة المقلبة، أكد رمضان صبحى إنه لا يفكر فى تلك الأمور، وأن تركيزه منصب على تحقيق أهدافه فقط.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.