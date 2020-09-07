شكرا لقرائتكم رمضان صبحى: والله العظيم إكرامى مالوش أى دخل فى الصفقة واللى عنده دليل يطلعه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز الجديد أن هناك تسريبات بأن الكابتن إكرامي وشريف إكرامي لهما دور في انتقاله لبيراميدز، وشدد على أنه لا توجد علاقة لأي منهما بانتقاله لناديه الجديد.
وقال اللاعب :" من لديه ورقة تفيد تدخل الكابتن إكرامي أو شريف في انتقالي فليظهرها للجميع، لا أساس من الصحة لما تردد، وأنا من أخذت قرار الانتقال لنادي بيراميدز برغبتي".
وأوضح اللاعب أن مسؤولي بيراميدز يفكرون باحترافية وليست الأمور المادية هي السبب الأساسي في انتقاله للفريق، مضيفا أنه اختار بيراميدز لأنه يتناسب مع طموحه وليس العامل المادي.
وعلق على إمكانية احتفاله في حالة التسجيل للأهلي قائلا :" الأمر سابق لآوانه ولا أفكر في هذا الأمر، وطموحي لن يكون اللعب لاحراز هدف في الأهلي ".
وأضاف أن الإعلان الترويجي لتقديمه بإشارة الصمت لم يقصد بها أي رسالة لجماهير الأهلي لأنه يقوم بهذه الحركة منذ 2018".
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