دخل مسئولو نادي بيراميدز، في مفاوضات مباشرة مع الصفقتين المتوقعتين للزمالك والأهلي، كريم طارق، لاعب فريق بتروجت، والمعار إلى صفوف طلائع الجيش حتى نهاية الموسم الحالي، ومحمد إبراهيم، صانع ألعاب فريق مصر المقاصة، تمهيدًا للظفر بخدماتهم الفنية، مع مطلع الموسم الجديد.
وقال مصدر داخل نادي بيراميدز، في تصريحات خاصة لموقع "الوطن سبورت": "الثنائي محمد إبراهيم، وكريم طارق، ضمن أهداف النادي التعاقدية استعدادا للموسم الجديد".
وأضاف المصدر: "فتحنا خط مفاوضات مع الثنائي، لمعرفة موقفهم من الظهور مع الفريق السماوي، بدءً من الموسم الجديد".
وتابع المصدر: "عرضنا على كل لاعب راتبا سنويا يبلغ 15 مليون جنيه، مقابل الانتقال إلى بيراميدز خلال الفترة المقبلة".
وأتم المصدر: "من المنتظر ان تدخل إدارة بيراميدز في مفاوضات رسمية مع إدارة بتروجت، ومصر المقاصة، لمعرفة طلباته المالية مقابل رحيل محمد إبراهيم، وكريم طارق".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد رمضان صبحي.. براتب ضخم.. بيراميدز يخطط لخطف صفقتي الأهلي والزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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