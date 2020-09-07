أعلن نادي بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، رسمياً تعاقده مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي، قادماً من صفوف نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز فيديو تشويقيًّا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبًا في صفوف النادي.
ومن المقرر أن يعقد المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، للإعلان عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب، وذلك بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.
ويعد رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعداداً للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخراً مع أحمد فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر بتعليق «تمت المهمة بنجاح».. بيراميدز يعلن تعاقده رسمياً مع رمضان صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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