اتجاه لتأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ذكرت وسائل إعلامية أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اقترب من الإعلان عن تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباريات الذهاب في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا يوميّ 25 و26 من سبتمبر الجاري، على أن تقام مواجهات الإياب يوميّ 2 و3 أكتوبر المقبلين.

وسيلتقي الزمالك مع الرجاء يوم 25 سبتمبر في المغرب، ثم يلتقي الأهلي مع الوداد في المغرب باليوم التالي.

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ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصدر بالكاف قوله إن مسئولي الاتحادين المصري والمغربي تمسكوا بتأجيل مباريات نصف النهائي لازدحام جدول المسابقات في كلا البلدين بسبب استئناف مسابقة الدوري حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من رفض مسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الموافقة على طلبات الاتحادين المصري والمغربي في البداية، إلا أن لجنة المسابقات تراجعت عن موقفها بعد إلحاح الاتحادين.

ولفتت إل أن مسئولو الكاف سيقومون بتأجيل مشاركات أندية نصف النهائي في النسخة المقبلة حيث سيبدأ الرباعي من دور الـ32 في ديسمبر المقبل.