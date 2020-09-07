شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات مؤتمر بيراميدز لتقديم رمضان صبحى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد مسئولو نادى بيراميدز لتقديم صفقته الثانية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، فى مؤتمر صحفى بملعب الدفاع الجولى، للإعلان عن كواليس إتمام التعاقد مع رمضان صبحى جناح هدرسفيلد الإنجليزى لمدة 5 سنوات مقبلة.

ويعلن المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز عن تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي عند دقات السادسة مساء بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

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ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.