شكرا لقرائتكم خبر عن وش الأهلى حلو عليه.. طاهر يسجل هدفه الثانى بالموسم فى أول ظهور بعد توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، إلى المشاركة مع الفريق وتسجيل الأهداف لأول مرة منذ عودة النشاط الرياضى عقب توقف كورونا، وأحرز طاهر هدف التقدم لفريقه فى شباك وادى دجلة بعد نزوله بديلاً، ليحرز الهدف فى الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول.

بهذا الهدف يرفع طاهر رصيده إلى هدفين خلال الموسم الجارى مع ذئاب الجبل وكان طاهر قد سجل أول أهدافه فى الموسم الجارى فى شباك سموحة بمباراة الجولة الثانية من عمر مسابقة الدورى العام وكان قبل 345 يوماً وبالتحديد فى 28 سبتمبر العام الماضى، خلال المباراة التى شهدت تعادل المقاولون وسموحة بهدفين مقابل هدفين.

وصل إجمالى مباريات طاهر محمد طاهر مع الذئاب منذ بدء مسيرته الكروية إلى 86 مباراة، منها 78 ببطولة الدورى، و8 بكأس مصر، أحرز خلالها 11 هدفا، و صنع 9، وحصل على 15 إنذارا وطردين.

وظهر طاهر محمد طاهر مع المنتخب بقيادة خافيير اجيرى فى مباراة مصر وتونس بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والتى أقيمت نوفمبر 2018، وانتهت بفوز الفراعنة 3/2 .