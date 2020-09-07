شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى عن العودة لأوروبا: "أنا محترف فى بيراميدز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز أنه لمس الاحترافية في عمل بيراميدز خاصة أن المفاوضات معه بدأت يوم 9 أغسطس وانتهت يوم 12 من نفس الشهر.

وشدد اللاعب في المؤتمر الخاص بالإعلان عنه، على أنه يسعى لتحقيق طموحات بيراميدز في الفترة المقبلة، مضيفًا أن الوقت الذي استغرقته المفاوضات كان من عوامل نجاح الصفقة.

وأضاف أن الجميع في النادي يعمل بأقصى جهد، وشدد على أن انضمامه للفريق تحد جديد له، وأوضح رمضان صبحي أن انتقاله لبيراميدز بمثابة احتراف له وحال وجود عرض احتراف أوروبي سيكون عن طريق ناديه الحالي.

وكان رمضان صبحى اجتاز الكشف الطبى الذى خضع له أمس، الأحد، فى إحدى المستشفيات الخاصة، قبل إعلان بيراميدز عن إتمام الصفقة بشكل رسمى، بعد أن نجحت الإدارة فى التعاقد مع اللاعب والتوصل لإتفاق مع نادى هدرسفيلد الإنجليزى، لاسيما وأن رمضان فضل الانضمام لصفوف الفريق السماوى، رافضًا عرض النادى الأهلى.

ويعتبر رمضان صبحي هو ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

وشارك "العفيجى" مع الأهلى فى 79 مباراة ببطولة الدورى، و أحرز 17 هدفا، و صنع 13 لزملاؤه، وعلى المستوى الافريقى فشارك اللاعب فى 17 مباراة بالبطولات الأفريقية، و سجل هدفان، وصنع 3 ، كما شارك فى 3 مباريات كأس السوبر المحلى، و فى الكأس شارك فى 8 مباريات، وسجل 3 أهداف.

























































































































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