بعد إعلان الصفقة رسمياً.. أين يقع رمضان صبحي بين فريق نجوم بيراميدز؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي بيراميدز، عن التعاقد مع رمضان صبحي من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، ليبدأ مشواره مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

ووقع رمضان على عقد يمتد لمدة 5 سنوات مع الفريق حتى عام 2025 قادماً من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

وكان مصدر أكد في وقت سابق في تصريحات خاصة لمصراوي، أن بيراميدز نجح في انهاء صفقة رمضان بمبلغ مالي أقل من الذي عرضه الأهلي على هدرسفيلد بـ50 ألف إسترليني.

الأهلي كان أعلن في وقت سابق أنهم توصلوا لاتفاق مع هيدرسفيلد بشأن شراء رمضان صبحي مقابل 3.25 مليون استرليني.

ولا يعتبر رمضان صبحي ضمن أغلى الصفقات التي أبرمها نادي بيراميدز خلال العامين الماضيين.

ونستعرض لكم أبرز الصفقات القياسية التي أبرمها بيراميدز قبل التعاقد مع صبحي:

كينو

تعد صفقة انتقال النجم البرازيلي ماركوس دا سيلفا من صفوف بالميراس إلى بيراميدز في 2018 مقابل 8.60 مليون يورو أي ما يوازي 175.61 مليون جنيه مصري وهي الأغلى فى تاريخ بطولة الدوري المصري.

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بينافينتي

ويتصدر قائمة أغلى الصفقات في الكرة المصرية عام 2019، اللاعب البيروفي الدولي كريستيان بينافينتي الذي انضم في يناير إلى بيراميدز قادمًا من شارلروا البلجيكي بمقابل 6 ملايين يورو بخلاف راتبه السنوي.

كارلوس إدواردو

وجاءت صفقة انتقال البرازيلي كارلوس إدواردو فيريرا دي سوزا إلى صفوف بيراميدز قادمًا من صفوف قوياس البرازيلي مقابل ما يوازي مبلغ 106.18 مليون جنيه مصري هي من أغلى الصفقات في تاريخ الدوري المصرى.

رودريجينيو

وانتقل اللاعب الدولي البرازيلي رودريجينيو من صفوف كورنثيانز إلى بيراميدز مقابل ما يوازي 104.14 مليون جنيه مصري لتكون من أغلى الصفقات في الدوري المصري.

ريبامار

وانتقل ريبامار من صفوف أتلتيكو باراناينسي البرازيلي إلى بيراميدز مقابل ما يوازي 82 مليون جنيه مصري، لتكون بذلك من أغلى الصفقات في تاريخ بطولة الدوري المصري.

أحمد الشناوي

وتعتبر صفقة التعاقد مع أحمد الشناوي من نادي الزمالك، من أبرز الصفقات القياسية، حيث كان الشناوي بمثابة حارس منتخب مصر الأول في ذلك الوقت، وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه قام ببيع الشناوي إلى بيراميدز بمبلغ 3 ملايين دولار أي ما يوازي 60 مليون جنيه.

عبد الله السعيد

تعتبر صفقة تعاقد بيراميدز مع عبد الله السعيد، من أكثر الصفقات التي أثارت جدلاً في الوسط الرياضي، بعد أن أثار اللاعب جدلاً كبيراً حول تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، وماطل صانع الألعاب في التجديد بسبب عدم الاتفاق على القيمة المادية بين الطرفين، قبل أن يوقع عقود التجديد، وعاد ليثير الجدل مرة أخرى عقب توقيعه للزمالك سراً مقابل 40 مليون جنيه، ولكنه رحل إلى نادي كوبيون الفنلندي بعد ذلك، قبل أن ينضم إلى نادي أهلي جدة السعودي ليكون بوابة انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز في النهاية.

وتحمل تركي آل الشيخ المالك السابق لنادي بيراميدز، التجديد لعبد الله السعيد ثم نقله لأهلي جدة بمبلغ 2.5 مليون دولار، كما أن الأهلي يطالب بحقه في انضمام عبدالله السعيد إلى بيراميدز، حيث يقضي العقد الموقع من الأطراف الثلاثة بأحقية الأهلي في الحصول على 2 مليون دولار حال انتقال السعيد من أهلي جدة إلى أي نادٍ داخل مصر.