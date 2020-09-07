4 تغييرات في تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة حرس الحدود اليوم الإثنين، في الجولة الـ25 من الدوري المصري.

وقرر فايلر الدفع بياسر إبراهيم في الخط الدفاعي للأهلي إلى جانب رامي ربيعة، مع ظهور الثنائي علي معلول وأحمد فتحي.

عودة إبراهيم، معلول وفتحي للتشكيل الأساسي أظهرت ثلاثة تعديلات في الخط الدفاعي للأهلي، مقارنة باللقاء السابق أمام وادي دجلة.

كما يعود أليو ديانج للمشاركة في التشكيل الأساسي للوسط الدفاعي للأهلي خلال اللقاء، بعدما شارك كبديل أمام دجلة.

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ويتكون تشكيل الأهلي من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي، آليو ديانج، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا.

خط الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.