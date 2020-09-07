محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:
أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة حرس الحدود اليوم الإثنين، في الجولة الـ25 من الدوري المصري.
وقرر فايلر الدفع بياسر إبراهيم في الخط الدفاعي للأهلي إلى جانب رامي ربيعة، مع ظهور الثنائي علي معلول وأحمد فتحي.
عودة إبراهيم، معلول وفتحي للتشكيل الأساسي أظهرت ثلاثة تعديلات في الخط الدفاعي للأهلي، مقارنة باللقاء السابق أمام وادي دجلة.
كما يعود أليو ديانج للمشاركة في التشكيل الأساسي للوسط الدفاعي للأهلي خلال اللقاء، بعدما شارك كبديل أمام دجلة.
ويتكون تشكيل الأهلي من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر ابراهيم، علي معلول.
خط الوسط: حمدي فتحي، آليو ديانج، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا.
خط الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي وأيمن أشرف ووليد سليمان ومحمد مجدي أفشة وأجايي ومحمد هاني ومحمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 تغييرات في تشكيل الأهلي لمواجهة حرس الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.