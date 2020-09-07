بيراميدز يكشف تفاصيل صفقة رمضان في 10 رسائل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تفاصيل التعاقد مع رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، بحضور كل من اللاعب، هاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وعقد مسؤولو نادي بيراميدز مؤتمرا صحفيا اليوم الإثنين بملعب الدفاع الجوي لتقديم رمضان صبحي لوسائل الإعلام، وإعلان كافة تفاصيل التعاقد مع اللاعب.

وأكد ممدوح عيد أنه يرحب بانضمام رمضان صبحي إلى صفوف الفريق، متمنيا أن يكون إضافة للفريق خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه من أهم اللاعبين في الكرة المصرية وقائد المنتخب الأولمبي.

وقال: "رمضان صبحي انضم لبيراميدز كي يكون أحد الأعمدة الأساسية للفريق، ونحرص على تدعيم بيراميدز ضم لاعبين متميزين أمثال رمضان صبحي خاصة وأنه إضافة مهمة للفريق وسيساعد النادي في تحقيق أهداف والوصول لأفضل

مستوى خلال الفترة المقبلة".

وعلّق عيد على حقيقة تأثير انتقال رمضان على العلاقة مع ناديه السابق الأهلي قائلا: "لا أعرف سبب احتمالية تأثر العلاقة مع الأهلي، نحن هنا للحديث عن انتقاله لبيراميدز".

وواصل: "طبقنا أعلى مستوى من الاحترافية في ضم اللاعب، وطبيعي أن نسعى لضم أفضل اللاعبين".

وأكمل: "نحترم اللاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم ولن نتعاقد مع لاعب لديه عقد ومرتبط بعقد مع الأهلي، الموسم لا يزال مستمرا، ولا يوجد تفكير في ضم أي لاعب من الدوري".

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وتابع: "سوق الانتقالات في بيراميدز لم يبدأ حتى الآن، وحدثت طفرة مبالغ فيها في سوق الانتقالات، لكني أعتقد أن جائحة كورونا ستجعل أسعار اللاعبين تتراجع حتى تعود إلى طبيعتها".

من جانبه، أعرب هاني سعيد، المدير الرياضي لبيراميدز، عن سعادته بالتعاقد مع رمضان صبحي، مضيفا أنه كان سعيد بفكرة التعاقد مع اللاعب لأن الجميع يعلم إمكانياته جيدا.

وأكد: "رمضان صبحي قادر على مساعدة بيراميدز على تحقيق أهدافه في الفترة المقبلة".

وفي سياق آخر، كشف عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز كواليس الصفقة قائلا: "كان هناك جدل كبير حول انضمام رمضان صبحي لبيراميدز في المرحلة الماضية، وكان هناك جدل أيضا حول القيمة المادية للتعاقد".

وشدد: "نرغب في توضيح أن العملية التعاقدية مع اللاعب كانت سريعة لأن العمل في نادي بيراميدز يتناسب مع قدرات وإمكانيات اللاعبين في النادي".

وأكمل: "هذا النوع من الصفقات يحتاج للسرعة وللحسم، كما أن بيراميدز كان آخر ناد تقدم بعرض رسمي لهيدرسفيلد لضم رمضان صبحي، وكان أقل عرض مادي تم تقديمه للنادي الإنجليزي".

وأتم قائلا: "رغبة رمضان كانت اللعب في بيراميدز، والتعاقد مع اللاعب لم يستغرق أكثر من 72 ساعة، وبالنسبة للقيمة المالية للصفقة فلا أحد يحق له الإعلان عنها سوى اللاعب".