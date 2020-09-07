مفاجأة و 4 رسائل.. رمضان يكشف سبب انضمامه لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

كشف رمضان صبحي اللاعب المنضم حديثاً إلى صفوف نادي بيراميدز، سبب انضمامه إلى الفريق الأزرق، مشيراً إلى موقفه عند مواجهة الأهلي ناديه السابق.

وكان بيراميدز أعلن التعاقد مع رمضان صبحي جناح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي بداية من الموسم المقبل وبعقد يمتد لعام 2025.

وقال رمضان صبحي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي أثناء تقديمه كلاعب جديد لبيراميدز: "انتقلت لبيراميدز ليس من أجل المادة، لأن النادي مثل أندية أوروبا بالظبط وطموحنا تلاقى سوياً".

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وأضاف: "قرار انتقالي لبيراميدز قراري أنا لوحدي، ولم يتدخل أي طرف سواء كان شريف إكرامي أو إكرامي الشحات، والموضوع بالنسبة لي تحدي ويعجبني تفكيرهم وطريقتهم لا تختلف كثيراً عن ما رأيته في الاحتراف الخارجي".

وتابع رمضان صبحي: "مدة العقد 5 سنوات دون الكشف عن المقابل المادي، وكان عبدالله السعيد و علي جبر أول المهنئين لي بالانضمام لبراميدز وتواجد لاعبين كبار بالتأكيد سر انضمامي لبيراميدز".

وأكمل لاعب بيراميدز الجديد: "الاحتفال بهدف في الأهلي سابق لأوانه، لا ألعب من أجل التسجيل في الأهلي لأن طموحي أكبر من ذلك، ومن المستحيل أن تكون اشارتي في الفيديو الترويجي لاستفزاز جمهور الأهلي".

واختتم رمضان تصريحاته: "أنا سعيد بتواجدي في بيراميدز حاليا، الموضوع لم يأخد وقتاً طويلاً، بيراميدز تعامل مع الموضوع بشكل مميز، وأشكرهم على تعاقدهم معي، واتمني تحقيق نتائج ايجابية مع الفريق، ووضوح بيراميدز كان السر في التعاقد معي".